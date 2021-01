Tik Tok, stretta del Garante della privacy dopo il dramma della bimba di Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Garante della privacy ha imposto regole molto più ferree nei riguardi di Tik Tok dopo la morte della bimba di Palermo a seguito probabilmente di una challenge Il Garante della privacy ha deciso di bloccare i profili su Tik Tok, il famoso social network cinese, dei quali non è possibile accertare l’identità. Una stretta L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilha imposto regole molto più ferree nei riguardi di Tik Tokla mortedia seguito probabilmente di una challenge Ilha deciso di bloccare i profili su Tik Tok, il famoso social network cinese, dei quali non è possibile accertare l’identità. UnaL'articolo proviene da YesLife.it.

