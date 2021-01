Tic Tok: dopo la morte della bimba di Palermo il Garante Privacy blocca il social (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco immediato del social Tic Toc per gli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica. Il provvedimento è scaturito in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo. La sfida a cui avrebbe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilper la protezione dei dati personali ha disposto il blocco immediato delTic Toc per gli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica. Il provvedimento è scaturito in via d’urgenza a seguitoterribile vicendabambina di 10 anni di. La sfida a cui avrebbe L'articolo

ValdanoMarco : @nancysperandeo I social dovrebbero essere chiusi per i bambini e i minorenni comunque specialmente tic tok - Volevodirti_28 : Una bimba di 10 anni è morta per emulare una challenge di tic tok. Morta per arresto cardiaco a causa della prolung… -

ROMA. Il Garante per la protezione dei dati personali "ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età a ...

Antonella morta per una sfida su Tik Tok, bloccato il social: il video prova nel telefono

