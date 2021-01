Ti ricordi… Istvan Vincze | il magiaro diventato mito nel Salento per il gol vittoria nell’ultimo derby col Bari allo stadio Della Vittoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I giorni da leone contrapposti a quelli da pecora, dai tempi del Piave, li hanno usati parecchio come espediente narrativo, e pure la variante migliore dei giorni da orsacchiotto di Troisi è abbastanza abusata. Anche sul rock, con “We can be heroes, just for one day” di David Bowie non è così originale per raccontare questa storia. La storia di chi si è conquistato un posto nel cuore di un popolo non per una lunga militanza, non per caterve di prodezze, ma per un giorno, un minuto, un gol. Uno solo. Un solo minuto, un solo gol, un solo giorno non da pecora, non da leone, né da “hero”: un giorno da Turùl. Cos’è il Turul? Una creaturalogica, una sorta di enorme falco cruciale nelle leggende dei Magiari come simbolo di, di conquista, di trionfo. E il Turul è il principale monumento di una città: Tatabanya, graziosa nel nord ...