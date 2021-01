The Zen Circus, un ritorno a luci basse: esce oggi il nuovo brano “Non” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tornano oggi, venerdì 22 gennaio, The Zen Circus. Il nuovo singolo si intitola “Non”, estratto dal disco “L’ultima casa accogliente”. The Zen Circus tornano oggi con un nuovo brano dal titolo suggestivo: “Non”. Una «preghiera per negazioni», la definiscono loro. «Cantiamo i nodi di un’esistenza in perenne equilibrio fra quello che vorremmo e quello che riusciamo a mostrare di noi». Il nuovo brano si presenta infatti come una serie di «appunti sparsi di una liberazione». Da cosa? «Dall’abitudine alla mancanza di felicità. Dalla palude del rimanere fedeli a se stessi, dalle consuetudini che ci confortano tanto quanto ci immobilizzano. Così, paralizzati dalla paura sul sedile posteriore di un’auto lanciata sulla strada, senza nessuno al ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tornano, venerdì 22 gennaio, The Zen. Ilsingolo si intitola “Non”, estratto dal disco “L’ultima casa accogliente”. The Zentornanocon undal titolo suggestivo: “Non”. Una «preghiera per negazioni», la definiscono loro. «Cantiamo i nodi di un’esistenza in perenne equilibrio fra quello che vorremmo e quello che riusciamo a mostrare di noi». Ilsi presenta infatti come una serie di «appunti sparsi di una liberazione». Da cosa? «Dall’abitudine alla mancanza di felicità. Dalla palude del rimanere fedeli a se stessi, dalle consuetudini che ci confortano tanto quanto ci immobilizzano. Così, paralizzati dalla paura sul sedile posteriore di un’auto lanciata sulla strada, senza nessuno al ...

JamSession20 : The Zen Circus Fuori il video di “Non” Scopri tutto il su Jam Session 2.0 - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva in radio venerdì 22 gennaio “NON”, il nuovo singolo di THE ZEN CIRCUS - Poetyca : ??Mente?? Quando la tua mente non si muove dentro, il mondo non sorge fuori. Quando il mondo e la mente sono entramb… - CamettoDario : RT @AllMusicItalia: Sarà in radio dal 22 gennaio il nuovo singolo di @zencircus Non, estratto dall'album L’ultima casa accogliente, uscito… - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . The Zen Circus Non, in radio il brano estratto da L’ultima casa accogliente -

Ultime Notizie dalla rete : The Zen The Zen Circus, un ritorno a luci basse: esce oggi il nuovo brano “Non” Velvet Mag Schenker supera il traguardo dei 1.000 dissalatori ZEN venduti nel mondo

Risultati incoraggianti per Schenker Watermakers grazie al successo della gamma di dissalatori ZEN lanciata sul mercato solo 2 anni fa ...

Asus ROG, il nuovo dissipatore AIO ha uno schermo enorme!

Non sono noti gli RPM delle ventole, il tipo e la velocità della pompa e nemmeno la risoluzione del display LCD. Alcuni dissipatori a liquido AIO presentati di recente utilizzano un piccolo display LC ...

Risultati incoraggianti per Schenker Watermakers grazie al successo della gamma di dissalatori ZEN lanciata sul mercato solo 2 anni fa ...Non sono noti gli RPM delle ventole, il tipo e la velocità della pompa e nemmeno la risoluzione del display LCD. Alcuni dissipatori a liquido AIO presentati di recente utilizzano un piccolo display LC ...