The Zen Circus, fuori il nuovo singolo “Non” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Esce il 22 gennaio 2021 il nuovo singolo della band italiana The Zen Circus, Non. “Con questa preghiera per negazioni, cantiamo i nodi di un’esistenza in perenne equilibrio fra quello che vorremmo e quello che riusciamo a mostrare di noi. Appunti sparsi di una liberazione: dall’abitudine alla mancanza di felicità, dalla palude del rimanere fedeli a se stessi, dalle consuetudini che ci confortano tanto quanto ci immobilizzano. Così, paralizzati dalla paura sul sedile posteriore di un’auto lanciata sulla strada, senza nessuno al volante, non ci accorgiamo che la sete di controllo è tutto ciò che ci allontana da chi siamo veramente“. Non è il nuovo estratto dal disco L’ultima casa accogliente, che arriva a due anni di distanza dal precedente album di inediti Il fuoco in una stanza. Quest’ultimo lavoro ha consacrato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Esce il 22 gennaio 2021 ildella band italiana The Zen, Non. “Con questa preghiera per negazioni, cantiamo i nodi di un’esistenza in perenne equilibrio fra quello che vorremmo e quello che riusciamo a mostrare di noi. Appunti sparsi di una liberazione: dall’abitudine alla mancanza di felicità, dalla palude del rimanere fedeli a se stessi, dalle consuetudini che ci confortano tanto quanto ci immobilizzano. Così, paralizzati dalla paura sul sedile posteriore di un’auto lanciata sulla strada, senza nessuno al volante, non ci accorgiamo che la sete di controllo è tutto ciò che ci allontana da chi siamo veramente“. Non è ilestratto dal disco L’ultima casa accogliente, che arriva a due anni di distanza dal precedente album di inediti Il fuoco in una stanza. Quest’ultimo lavoro ha consacrato ...

Koufax73 : The Zen Circus: “Non” è il nuovo video #trakofthenight - PassarellaRock : @paroleedintorni Francesco Sgrò ritorna con Maledizione - - PassarellaRock : Francesco Sgrò, dopo l'esordio con il brano In Differita oggi ritorna con Maledizione - - milanomagazine : Milano, ora in tutte le radio: “NON” il nuovo singolo di THE ZEN CIRCUS, estratto dal disco “L’ultima casa accoglie… - JamSession20 : The Zen Circus Fuori il video di “Non” Scopri tutto il su Jam Session 2.0 -