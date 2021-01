The King's Man e Bob's Burgers: Disney posticipa la data di uscita (Di venerdì 22 gennaio 2021) Disney ha annunciato di aver posticipato la data di uscita di alcuni dei suoi film, tra cui The King's Man e Bob's Burgers. Disney ha annunciato di aver posticipato la data di uscita dei film The King's Man e Bob's Burgers, titoli che avrebbero dovuto debuttare nelle sale in primavera. I due progetti sono stati realizzati da Searchlight Pictures, e lo studio ha inoltre fatto slittare l'uscita di Ron's Gone Wrong, film animato di 20th Century Animation. The King's Man - Le origini, il nuovo capitolo del franchise creato da Matthew Vaughn, debutterà ora sugli schermi il 20 agosto, ben cinque mesi più tardi rispetto alla data ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha annunciato di averto ladidi alcuni dei suoi film, tra cui The's Man e Bob'sha annunciato di averto ladidei film The's Man e Bob's, titoli che avrebbero dovuto debuttare nelle sale in primavera. I due progetti sono stati realizzati da Searchlight Pictures, e lo studio ha inoltre fatto slittare l'di Ron's Gone Wrong, film animato di 20th Century Animation. The's Man - Le origini, il nuovo capitolo del franchise creato da Matthew Vaughn, debutterà ora sugli schermi il 20 agosto, ben cinque mesi più tardi rispetto alla...

makkox : per pochi di noi impallinati per The King ;) - NBAItalia : ?? ALL HAIL THE KING. 34 PTS / 6 REB / 8 AST per @KingJames che trascina i @Lakers alla vittoria sul parquet di Mil… - Think_movies : “The King’s Man – Le Origini”: slitta ancora una volta il debutto, il prequel uscirà ad agosto 2021… - GianlucaOdinson : The King’s Man – Le Origini: l’uscita del film slitta ad agosto - cinemaniaco_fb : ?????????????? The King’s Man – Le Origini: l’uscita del film slitta ad agosto -

Ultime Notizie dalla rete : The King Arriva The Stand , la serie apocalittica di Stephen King Wired Italia Burger King Ravenna, dopo la protesta stipendi pagati al personale

Pagati gli stipendi ai dipendenti del Burger King. Dopo la presa di posizione dell’Ugl Terziario e l’annuncio dello stato di agitazione, la direzione di Sirio spa ha provveduto al saldo delle ...

The King's Man e Bob's Burgers: Disney posticipa la data di uscita

Disney ha annunciato di aver posticipato la data di uscita di alcuni dei suoi film, tra cui The King's Man e Bob's Burgers. Disney ha annunciato di aver posticipato la data di uscita dei film The King ...

Pagati gli stipendi ai dipendenti del Burger King. Dopo la presa di posizione dell’Ugl Terziario e l’annuncio dello stato di agitazione, la direzione di Sirio spa ha provveduto al saldo delle ...Disney ha annunciato di aver posticipato la data di uscita di alcuni dei suoi film, tra cui The King's Man e Bob's Burgers. Disney ha annunciato di aver posticipato la data di uscita dei film The King ...