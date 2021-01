The Good Doctor 4 trama episodi 22 gennaio 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 22 gennaio 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Good Doctor 4 episodio 3 I nuovi specializzandi. La dottoressa Lim chiede a Shaun, Claire e Park di seguire i nuovi aspiranti specializzandi per poi aiutarla a selezionare i migliori. Successivamente, la Lim incaricherà i tre di seguire i candidati scelti, mettendoli in guardia: non sarà un compito da prendere sotto gamba. Nel frattempo, Andrews deve effettuare un intervento su una minore, ma le cose non ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) The4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovidella quarta stagione venerdì 22. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguitoe anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Theo 3 I nuovi specializzandi. La dottoressa Lim chiede a Shaun, Claire e Park di seguire i nuovi aspiranti specializzandi per poi aiutarla a selezionare i migliori. Successivamente, la Lim incaricherà i tre di seguire i candidati scelti, mettendoli in guardia: non sarà un compito da prendere sotto gamba. Nel frattempo, Andrews deve effettuare un intervento su una minore, ma le cose non ...

andreapurgatori : GOOD MORNING AMERICA. Giura @JoeBiden. #Trump va a casa, ma cosa è successo davvero il 6 gennaio a #CapitolHill?… - WARNERMUSICIT : Daniel, Zach, Corbyn, Johan e Jack ovvero i @whydontwemusic! ?? Con la loro musica hanno fatto innamorare milioni d… - lascemadicasa : ..l'ultima prima di casa.. #lultimaprimadicasa Ho scoperto la canzone Never As Good As The First Time di Sade gra… - cyrvsmile : @gxallavichx Ti ringrazio!! Sapevo dello spin off ma non sapevo se fosse all’altezza di the good wife, e non ero si… - slangcares : RT @GemmaArtertonIT: Buongiorno! Nell'ultimo numero di #EMPIRE troviamo questa illustrazione di #VectorThatFox (Jo Breese) con #GemmaArtert… -