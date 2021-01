Tg Psicologia | edizione del 22 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) "Gli italiani non hanno capito la crisi di governo, ma questo non significa che non siano interessati a capirla. Al contrario, io credo che siano interessatissimi. Nella popolazione non c'è disinteresse, c'è allarme". A dirlo è Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia del lavoro presso l'università Sapienza di Roma, in merito allo stato d'animo degli elettori di fronte all'attuale situazione politica.