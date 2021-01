Tessera sanitaria, il portale (TS) va in tilt: 'I servizi di Gestione dati spesa 730 non sono al momento disponibili' (Di venerdì 22 gennaio 2021) ... provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 29 ottobre (art.1 comma 7). A rendere il lavoro degli intermediari ancora più intricato il fatto che a partire dal prossimo anno saranno da ... Leggi su blitzquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) ... provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 29 ottobre (art.1 comma 7). A rendere il lavoro degli intermediari ancora più intricato il fatto che a partire dal prossimo anno saranno da ...

AeroportidiRoma : @matiaszocchi non in aeroporto. Al drive-in allestito nel parcheggio Lunga Sosta dell'aeroporto di Fiumicino è poss… - antoniorunci : @ladyonorato @Elisa72Parma ... ma inserire i dati sanitari dei cittadini nella scheda della tessera sanitaria?... - lin81301 : 'Cimabue Cimabue fai una cosa e ne sbagli due'( cit.) Recitava una reclame di quando ero piccolo… - g_zerbato : RT @Mandolesi_Giu: ????Portale tessera sanitaria in tilt per giorni ed invio spese mediche bloccato È solo l'ultimo dei problemi di un ademp… - infoiteconomia : Tessera sanitaria, comunicazione in scadenza e portale in down: proroga in arrivo? -