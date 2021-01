Terrorismo suprematista: in manette 22enne. Perquisizioni anche a Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia ha arrestato un 22enne di Savona nell’ambito di un’operazione antiTerrorismo in ambienti della destra radicale contigui al Terrorismo di matrice suprematista. L’indagato è accusato di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia ha arrestato undi Savona nell’ambito di un’operazione antiin ambienti della destra radicale contigui aldi matrice. L’indagato è accusato di...

