Terrorismo | indagine sull’estrema destra suprematista Un arresto a Savona | perquisizioni anche a Genova

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si tratta di un 22enne accusato di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo

È stato arrestato a Savona un 22enne accusato di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Si tratta di un giovane ...22ENNE ACCUSATO DI TERRORISMO È in corso in tutta Italia un'operazione negli ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista ...