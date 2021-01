Terrorismo, arrestato un estremista di Savona: si ispirava al neonazismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inchiesta contro il Terrorismo di matrice suprematista ed eversiva, arrestato un estremista di Savona: si ispirava al neonazismo. Aveva come modelli le stragi di matrice suprematista compiute rispettivamente nel 2011 e nel 2019 a Utoya, in Norvegia, e Christchurch, in Nuova Zelanda, e il punto di riferimento “nostrano” era Luca Traini, il giovane che il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inchiesta contro ildi matrice suprematista ed eversiva,undi: sial. Aveva come modelli le stragi di matrice suprematista compiute rispettivamente nel 2011 e nel 2019 a Utoya, in Norvegia, e Christchurch, in Nuova Zelanda, e il punto di riferimento “nostrano” era Luca Traini, il giovane che il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

