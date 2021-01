Temptation Island, che fine ha fatto Anna? Dopo Gennaro adesso c’è un nuovo amore (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’abbiamo conosciuta nell’ultima edizione di Temptation Island. Anna Ascione ha sicuramente fatto parlare molto di sé durante la sua partecipazione al reality, soprattutto per le sue frasi pronunciate nei confronti del suo fidanzato. Lei e Gennaro Mauro hanno infatti scelto di abbandonare la trasmissione divisi. E nonostante il giovane avesse chiesto in seguito un secondo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’abbiamo conosciuta nell’ultima edizione diAscione ha sicuramenteparlare molto di sé durante la sua partecipazione al reality, soprattutto per le sue frasi pronunciate nei confronti del suo fidanzato. Lei eMauro hanno infatti scelto di abbandonare la trasmissione divisi. E nonostante il giovane avesse chiesto in seguito un secondo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

