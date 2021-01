Talloni secchi | cause e rimedi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante l’inverno, c’è chi sta sul divano con tanto di plaid con tasca per riscaldare i piedi e chi, invece, non teme di uscire senza collant. Entrambi hanno un lato in comune: i talloni quasi sempre secchi. Stressati e costantemente sollecitati, durante i mesi freddi, i piedi restano rinchiusi dentro calze e scarpe che contribuiscono a disidratarli e a indurire la cute. Ecco perché non devono essere trascurati solo per il fatto che si mettono meno in mostra. (Se volete vedere come sono messi quelli delle celebrity, seguite l’account Instagram @celebrutyfeet).