Superlega, le 20 squadre che rischiano la squalifica della Fifa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono venti le squadre che parteciperebbero alla Superlega: la Fifa ha già preannunciato squalifiche e sanzioni Il comunicato che ieri ha diffuso la Fifa non è una sorpresa: la Superlega sta diventando qualcosa di più di una semplice idea e le istituzioni calcistiche alzano la voce e la guardia. Sanzioni per club e calciatori che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono venti leche parteciperebbero alla: laha già preannunciato squalifiche e sanzioni Il comunicato che ieri ha diffuso lanon è una sorpresa: lasta diventando qualcosa di più di una semplice idea e le istituzioni calcistiche alzano la voce e la guardia. Sanzioni per club e calciatori che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

felixdantie14 : RT @capuanogio: Le 15 squadre che farebbero parte della #Superlega secondo #Repubblica: ?????????????? #ManUtd #ManCity #Liverpool #Arsenal #Chel… - jacopo_1995 : @armagio Giovanni non trovi che il no categorico da parte di Uefa valga 0 in un sistema cosi liberista? La gente no… - Salvato95551627 : RT @capuanogio: Le 15 squadre che farebbero parte della #Superlega secondo #Repubblica: ?????????????? #ManUtd #ManCity #Liverpool #Arsenal #Chel… - gi0de : RT @capuanogio: Le 15 squadre che farebbero parte della #Superlega secondo #Repubblica: ?????????????? #ManUtd #ManCity #Liverpool #Arsenal #Chel… - roddirogonzo : @Danoonthetrack Modello eurolega stra figo,permetterebbe alle squadre elette di guadagnare come mai fatto prima e a… -