Suarez, doppietta e il Barcellona è solo un ricordo: "Sapevo che stavo andando in un club importante. Possiamo fare grandi cose" (Di venerdì 22 gennaio 2021) 44 punti in classifica e due gare ancora da recuperare. L'Atletico Madrid sembra essere lanciato verso il titolo de La Liga e, complice la situazione non felicissima in casa delle rivali, i Colchoneros possono godersi la vetta con un buon margine di vantaggio. Un distacco che grazie alla doppietta di Luis Suarez nel match contro l'Eibar è ancora più grande e che garantisce una relativa serenità. Come riporta Mundo Deportivo, Il Pistolero ha parlato del momento dei suoi e anche della lotta al titolo.Suarez: "Possiamo fare cose importanti..."caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594" Suarez (Getty Images)/captionSotto di un gol, l'Atletico Madrid è stato capace di ribaltare l'iniziale svantaggio. Ci ha pensato proprio Suarez con una ...

