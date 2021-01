Storia di un Inverno memorabile (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ripercorriamo, senza fronzoli, l’andamento di un Inverno che sinora non ha minimamente deluso le aspettative. Per poter affermare ciò dobbiamo per forza di cose evitare i cosiddetti “ortocellismi”, ossia dobbiamo evitare di pensare che se nella nostra città non ha nevicato sia stata – fino ad oggi – una stagione invernale pessima. Ricordiamoci da dove eravamo partiti: modelli stagionali che davano un trimestre insulso, privo di freddo, anzi mite e spesso anticiclonico. Invece no, così non è stato. Lo dicevamo: attenzione alla Nina. Attenzione in particolare ai riscaldamenti della stratosfera e alle conseguenze sul Vortice Polare. Ora, quanto accaduto sinora possiamo dirvi – tranquillamente – che c’entra ben poco con le dinamiche del Vortice Polare. Queste, semmai, potrebbero avere un ruolo determinante nell’ultima parte d’Inverno e in particolare ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ripercorriamo, senza fronzoli, l’andamento di unche sinora non ha minimamente deluso le aspettative. Per poter affermare ciò dobbiamo per forza di cose evitare i cosiddetti “ortocellismi”, ossia dobbiamo evitare di pensare che se nella nostra città non ha nevicato sia stata – fino ad oggi – una stagione invernale pessima. Ricordiamoci da dove eravamo partiti: modelli stagionali che davano un trimestre insulso, privo di freddo, anzi mite e spesso anticiclonico. Invece no, così non è stato. Lo dicevamo: attenzione alla Nina. Attenzione in particolare ai riscaldamenti della stratosfera e alle conseguenze sul Vortice Polare. Ora, quanto accaduto sinora possiamo dirvi – tranquillamente – che c’entra ben poco con le dinamiche del Vortice Polare. Queste, semmai, potrebbero avere un ruolo determinante nell’ultima parte d’e in particolare ...

Ripercorriamo, senza fronzoli, l’andamento di un Inverno che sinora non ha minimamente deluso le aspettative. Per poter affermare ciò dobbiamo per forza di cose evitare i cosiddetti “ortocellismi”, os ...

Il Covid cancella il Carnevale di Rio. Il sindaco: «Impossibile organizzarlo». Non succedeva dal 1912

Anche lo storico Carnevale di Rio si arrende al coronavirus. Il sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Paes ha infatti annunciato la cancellazione del Carnevale 2021 proprio ...

