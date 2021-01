Stoke City-Watford (venerdì, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Watford cercherà di continuare il suo momento positivo per colmare il divario con le primissime in classifica, specie con il più realistico secondo posto. Lo Stoke è a un punto di svolta nella sua stagione in cui ha mostrato un approccio prettamente difensivo. Prima del 3-3 di martedì a Rotherham, i Potters avevano segnato solo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilcercherà di continuare il suo momento positivo per colmare il divario con le primissime in classifica, specie con il più realistico secondo posto. Loè a un punto di svolta nella sua stagione in cui ha mostrato un approccio prettamente difensivo. Prima del 3-3 di martedì a Rotherham, i Potters avevano segnato solo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Stoke City Stoke City-Watford (venerdì, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting Il record del portiere del Newport City: gol da 96 metri

L’estremo difensore del club gallese ha segnato direttamente da rinvio dal fondo da 96.01 metri: si tratta di un record assoluto e certificato.

Un gol da record in Inghilterra

Tom King , portiere del Newport County, formazione di League Two inglese (la quarta divisione), ha battuto martedì il record mondiale per il gol segnato da più lontano. Un tiro misurato a 96,01 metri ...

Tom King , portiere del Newport County, formazione di League Two inglese (la quarta divisione), ha battuto martedì il record mondiale per il gol segnato da più lontano. Un tiro misurato a 96,01 metri ...