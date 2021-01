Stipendio da 31 milioni per Dimon di Jp Morgan nell’anno del Covid. Nel 2019 ha affermato: “Sono preoccupato per le diseguaglianze” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla faccia del Covid. Anche quest’anno Jamie Dimon, amministratore delegato della banca statunitense Jp Morgan, porterà a casa una busta paga da 31,5 milioni di dollari (25 milioni di euro). Lo stesso Stipendio che aveva percepito nel 2019 e nel 2018. Per carità, la banca, la più grande degli Usa, ha sinora retto molto bene all’emergenza. Nel quarto trimestre dell’anno ha portato a casa ricavi per 30 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti. Certo, viste le incertezze che continuano ad avvolgere le prospettive dell’economia e il ritardo con cui tradizionalmente una crisi impatta sui conti delle banche, un atteggiamento più sobrio non sarebbe stato forse fuori luogo. Ma queste Sono valutazioni che competono agli azionisti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla faccia del. Anche quest’anno Jamie, amministratore delegato della banca statunitense Jp, porterà a casa una busta paga da 31,5di dollari (25di euro). Lo stessoche aveva percepito nele nel 2018. Per carità, la banca, la più grande degli Usa, ha sinora retto molto bene all’emergenza. Nel quarto trimestre dell’anno ha portato a casa ricavi per 30 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti. Certo, viste le incertezze che continuano ad avvolgere le prospettive dell’economia e il ritardo con cui tradizionalmente una crisi impatta sui conti delle banche, un atteggiamento più sobrio non sarebbe stato forse fuori luogo. Ma questevalutazioni che competono agli azionisti della ...

