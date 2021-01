“Stare senza Renzi val bene una messa”: Di Battista senza freni contro l’ex premier (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ha dubbi Alessandro Di Battista: l’esclusione di Matteo Renzi dalla maggioranza può solo che portare del bene. Anche perché “non è ammissibile che uno che ha il 2% dei consensi di metta in testa di poter dettar legge agli altri”. Addirittura lo definisce “il peggio dell’establishment politico”, e non si tira indietro dall’ammettere di essere molto contento di non vederlo più all’esecutivo. Tanto che, pur di superare la crisi di governo, accetterebbe anche l’ipotesi di aprirsi a quei “responsabili” ex M5S o di Forza Italia, come Alfonso Ciampolillo e Mariarosaria Rossi. Di sicuro, però, secondo Di Battista non possono continuare le consultazioni con l’Udc: “Con chi è sotto indagini per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta di ‘Ndrangheta non si parla. Punto”, ha dichiarato. >> Leggi anche: Chi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ha dubbi Alessandro Di: l’esclusione di Matteodalla maggioranza può solo che portare del. Anche perché “non è ammissibile che uno che ha il 2% dei consensi di metta in testa di poter dettar legge agli altri”. Addirittura lo definisce “il peggio dell’establishment politico”, e non si tira indietro dall’ammettere di essere molto contento di non vederlo più all’esecutivo. Tanto che, pur di superare la crisi di governo, accetterebbe anche l’ipotesi di aprirsi a quei “responsabili” ex M5S o di Forza Italia, come Alfonso Ciampolillo e Mariarosaria Rossi. Di sicuro, però, secondo Dinon possono continuare le consultazioni con l’Udc: “Con chi è sotto indagini per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta di ‘Ndrangheta non si parla. Punto”, ha dichiarato. >> Leggi anche: Chi ...

