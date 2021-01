Stalking, affitta una casa davanti a quella dell’ex fidanzato per controllarlo: arrestato 46enne a Milano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ha affittato una casa davanti a quella del suo ex fidanzato per poterlo spiare dalla finestra con un binocolo. Si tratta di un uomo di 46 anni, originario di Taranto, che è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex compagno, un 38enne residente a Milano. Già da marzo al 46enne era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex fidanzato. Secondo la ricostruzione, dopo la fine della loro relazione durata due anni, il 46enne aveva iniziato lo Stalking, inviando centinaia di messaggi, email, chiamate, perseguitandolo sui social. L’uomo sarebbe anche arrivato a fingersi l’ex su una chat di incontri per mandargli sconosciuti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Hato unadel suo exper poterlo spiare dalla finestra con un binocolo. Si tratta di un uomo di 46 anni, originario di Taranto, che è statocon l’accusa di atti persecutori aggravati nei confronticompagno, un 38enne residente a. Già da marzo alera stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex. Secondo la ricostruzione, dopo la fine della loro relazione durata due anni, ilaveva iniziato lo, inviando centinaia di messaggi, email, chiamate, perseguitandolo sui social. L’uomo sarebbe anche arrivato a fingersi l’ex su una chat di incontri per mandargli sconosciuti a ...

fattoquotidiano : Stalking, affitta una casa davanti a quella dell’ex fidanzato per controllarlo: arrestato 46enne a Milano - Notiziedi_it : Perseguita il suo ex e affitta una casa per spiarlo con il binocolo: 46enne in carcere per stalking - MilanoSpia : Perseguita il suo ex e affitta una casa per spiarlo con il binocolo: 46enne in carcere per stalking… -