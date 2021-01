“Sta con lui”. Gossip sulla ministra Lucia Azzolina: la voce sul pezzo grosso del governo (Di venerdì 22 gennaio 2021) In questi giorni non si parla d’altro: una presunta love story tra il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ora, Affari italiani fa un po’ di chiarezza sulla vicenda. Sembrerebbe che nei Palazzi romani la si dà già come una notizia assodata, addirittura una commodity nei corridoi ministeriali, avvalorata dal fatto che a inizio estate è naufragata la lunga relazione che il numero uno di Invitalia aveva con l’ex vicepresidente di Confindustria Antonella Mansi. “Galeotto mi fa pensare solo all’Inferno di Dante, non certo ai banchi… Solo materiale da fiction, tanta fantasia, ma niente di più”. Così la ministra Azzolina sull’articolo di Affari Italiani che parla di una presunta relazione sentimentale con il Commissario ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) In questi giorni non si parla d’altro: una presunta love story tra il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e ladell’Istruzione. Ora, Affari italiani fa un po’ di chiarezzavicenda. Sembrerebbe che nei Palazzi romani la si dà già come una notizia assodata, addirittura una commodity nei corridoi ministeriali, avvalorata dal fatto che a inizio estate è naufragata la lunga relazione che il numero uno di Invitalia aveva con l’ex vicepresidente di Confindustria Antonella Mansi. “Galeotto mi fa pensare solo all’Inferno di Dante, non certo ai banchi… Solo materiale da fiction, tanta fantasia, ma niente di più”. Così lasull’articolo di Affari Italiani che parla di una presunta relazione sentimentale con il Commissario ...

Ultime Notizie dalla rete : Sta con Roma, De Rossi sta con Gombar: «Un incidente di percorso non cambia le cose» Calcio News 24 Bacconi sta con Gattuso: "Piano gara giusto, ma ma non hanno funzionato le ripartenze"

Secondo me era corretto fare una partita attendista, non lasciare spazi alla Juve'. Il gol, seppur arrivato in maniera casuale, è arrivato dopo 15' in cui la Juventus ha messo costantemente in diffico ...

Roma, l'ex De Rossi sta con Gombar FOTO

2 Daniele De Rossi esprime solidarietà a Gianluca Gombar. L'ex centrocampista della Roma ha dedicato un post su Instagram al team manager giallorosso, sollevato dall'incarico dopo l'errore delle sei s ...

