Spider-Man 3 | Elizabeth Olsen ha anticipato la presenza di Scarlet Witch?

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il multiverso MCU potrebbe espandere presto le sue maglie oltre il previsto,non nega la possibilità di un'apparizione diin-Man 3.potrebbe comparire in-Man 3. Almeno così avrebbe lasciato intendere la sua interprete,, attualmente su Disney+ con la prima serie dell'MCU realizzata appositamente per la piattaforma, WandaVision. Con la crisi sanitaria, Black Widow, che avrebbe dovuto inaugurare la Fase 4 dell'MCU, è ancora in attesa di arrivare nei cinema e la release fissata per maggio potrebbe slittare ulteriormente oppure il film potrebbe prendere la via dello streaming su Disney+. A inaugurare la Fase 4 è, dunque, WandaVision, focus sulla coppia ...

cinefilosit : Spider-Man 3: anche Scarlet Witch apparirà nel film? #ILoveCinefilos - alongauloveme : @vgaIIagher A mio parere è un bel film ? con tutti gli spider man dai vari universi ? - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Spider Man, la folle reazione di Tom Holland quando ottenne la parte - ChristianTolve : Appena comprato spider man ???? - PassaggioDi : @NinaRicci_us Quindi spider man è allergico alla caffeina.. ??..? -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

Il multiverso MCU potrebbe espandere presto le sue maglie oltre il previsto, Elizabeth Olsen non nega la possibilità di un'apparizione di Scarlet Witch in Spider-Man 3. Scarlet Witch potrebbe comparir ...la Sony Picture Entertainment ha annunciato che Morbius verrà rinviato al 2022, per evitare che il film debutti assieme a No Time to Die.