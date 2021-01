Spezia, Mora saluta: torna alla Spal a titolo definitivo (Di venerdì 22 gennaio 2021) LA Spezia - Luca Mora lascia lo Spezia e la Serie A per accasarsi all'ambiziosa Spal di Pasquale Marino , in serie B. "Il centrocampista classe '88 ha firmato un accordo che lo legherà alla società ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) LA- Lucalascia loe la Serie A per accasarsi all'ambiziosadi Pasquale Marino , in serie B. "Il centrocampista classe '88 ha firmato un accordo che lo legheràsocietà ...

sportli26181512 : Spezia, Mora saluta: torna alla Spal a titolo definitivo: Il centrocampista ha firmato con gli estensi fino al 2022… - SerieBNewsCom : ???? #Spal, UFFICIALE: fatta per il ritorno di #Mora. Ecco il comunicato - Guardalinee : Spezia sold Luca Mora to SPAL Lazio loaned Riza Durmisi to Salernitana - Spezia_1906 : ? Ufficiale un altro movimento in uscita ?? Lo #Spezia saluta Luca #Mora -