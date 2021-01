Spezia, Italiano: “Conosciamo il valore della Roma ma penseremo a fare il nostro gioco…” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la sfida in Coppa Italia vinta ai rigori, lo Spezia ci riprova e sfida la Roma in campionato. Vincenzo Italiano ha presentato la gara di Serie A valida per la 19^ giornata del torneo. Intervenuto in conferenza stampa, il mister dei liguri ha risposto alle domande dei media.Roma-Spezia, parla Italianocaption id="attachment 1082313" align="alignnone" width="1024" Spezia Saponara (getty images)/caption"Siamo contenti di aver superato il turno in Coppa e siamo contenti di aver fatto una prestazione con tanti giocatori che avevano bisogno di minuti e scendere in campo e che è stata condita da un superamento del turno che ci rende felici", ha esordito Italiano in riferimento al passaggio in Coppa Italia. "Dobbiamo sì gioire ma anche archiviare e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la sfida in Coppa Italia vinta ai rigori, loci riprova e sfida lain campionato. Vincenzoha presentato la gara di Serie A valida per la 19^ giornata del torneo. Intervenuto in conferenza stampa, il mister dei liguri ha risposto alle domande dei media., parlacaption id="attachment 1082313" align="alignnone" width="1024"Saponara (getty images)/caption"Siamo contenti di aver superato il turno in Coppa e siamo contenti di aver fatto una prestazione con tanti giocatori che avevano bisogno di minuti e scendere in campo e che è stata condita da un superamento del turno che ci rende felici", ha esorditoin riferimento al passaggio in Coppa Italia. "Dobbiamo sì gioire ma anche archiviare e ...

