Sondaggi politici elettorali oggi 22 gennaio 2021: PD e Movimento 5 Stelle in risalita, giù Italia Viva

Sondaggi politici elettorali oggi 22 gennaio 2021: tutti i dati

Sondaggi politici elettorali – Secondo i nuovi Sondaggi dell'istituto Tecnè di questa settimana, alla luce della crisi di governo in atto e dell'incertezza su cosa succederà dopo il voto al Senato, la Lega di Matteo Salvini si conferma al primo posto, con una leggera flessione rispetto al precedente all'ultima rilevazione. In recupero invece il PD, che guadagna lo 0,2 per cento. In leggera risalita anche il Movimento 5 Stelle e da La Sinistra: i 5 Stelle salgono dello 0,2 per cento, mentre La Sinistra stacca Azione e, soprattutto, Italia Viva portandosi al ...

