Sondaggi | il Movimento 5 stelle è al 20 | 2% e davanti al Pd con Conte leader Se il premier corre da solo | la sua lista oltre il 10

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Se Giuseppesi presentasse alle elezioni comedei 5, ilraggiungerebbe il 20,2% dei consensi, piazzandosial Pd (16,3%). Se invecesse con unaautonoma, potrebbe contare sul 10,4%, drenando voti sia dagli alleati che da Lega, Forza Italia e Italia viva. Sono questi i due scenari ipotizzati nelo del 21 gennaio da Euromedia Research per Porta a Porta su Rai1. In ogni caso, però, il centrodestra è dato sempre in vantaggio rispetto ai partiti che sostengono il governo giallorosso. Il primo scenario certifica che, in caso di M5s a guida, i rapporti di forza all’interno della maggioranza cambierebbero radicalmente rispetto aidegli ultimi mesi. Così il ...