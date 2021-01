Soluzione fisiologica iniettata al posto del vaccino

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dodici persone che lavorano in ambito sanitario , infermieri e medici, a vrebbero ricevuto una dose dianzich diPfizer . accaduto in Trentino nei giorni scorsi e l ...

Trento, ricevono soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid - Trentino, errore nella vaccinazione. A 12 sanitari iniettata semplice soluzione fisiologica - Iniezione di soluzione fisiologica al posto del vaccino Covid, errore in Trentino per 12 sanitari - Covid, Trento: sanitari ricevono soluzione fisiologica al posto del vaccino

In Trentino dodici operatori sanitari avrebbero ricevuto un’iniezione di soluzione fisiologica anzichè il vaccino Pfizer-BioNTech. L’Azienda provinciale ...TRENTO. "Quando un flaconcino viene utilizzato normalmente viene messo da parte. In questo caso specifico non è stato messo da parte, l'ipotesi più plausibile è che sia stato riempito nuovamente con s ...