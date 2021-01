"Solo col pappagallo": il diktat di Alda D'Eusanio che tortura i vertici Mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alda D'Eusanio e Giorgio pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? E Giorgio è il suo amato pappagallo. Potrebbe essere tutto vero. E in queste ore a Mediaset non si parla di altro. La famosa giornalista dovrebbe entrare nella casa, ma avrebbe raccontato di non voler mollare Giorgio. La giornalista, dopo la morte di suo marito e dopo un incidente gravissimo che la costrinse a diversi giorni di coma, è rinata anche grazie all'affetto del pappagallo Giorgio. Ma adesso il caso che s'ingrossa perché gli animali non sono mai entrato nella casa del GfVip. Sarebbe il primo caso. Il programma di Signorini, che va fortissimo con il 20% di share da mesi, dovrebbe terminare l'8 febbraio. Ma non c'è ancora una data sicura. L'ingresso della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)D'e Giorgio pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? E Giorgio è il suo amato. Potrebbe essere tutto vero. E in queste ore anon si parla di altro. La famosa giornalista dovrebbe entrare nella casa, ma avrebbe raccontato di non voler mollare Giorgio. La giornalista, dopo la morte di suo marito e dopo un incidente gravissimo che la costrinse a diversi giorni di coma, è rinata anche grazie all'affetto delGiorgio. Ma adesso il caso che s'ingrossa perché gli animali non sono mai entrato nella casa del GfVip. Sarebbe il primo caso. Il programma di Signorini, che va fortissimo con il 20% di share da mesi, dovrebbe terminare l'8 febbraio. Ma non c'è ancora una data sicura. L'ingresso della ...

L’insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto luogo in una Washington blindata come non mai, sotto la doppia minaccia della pandemia e della profonda spaccatura ...

La Gran Bretagna studia un «bonus» da 500 sterline per tutti i contagiati

In troppi non si sottopongono al test per paura di perdere il lavoro. La misura verrà discussa oggi dal governo: perplessità per i costi (due miliardi al mese) ...

