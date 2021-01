Soldi per 'sveltire' permessi soggiorno, arrestata una poliziotta a Parma (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Non solo beni in natura per i favori elargiti: gli inquirenti hanno scoperto l'esistenza di un vero e proprio tariffario che prevedeva ad esempio 400 euro per una pratica di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno 'molto bloccata o complessa'; 200 euro per la trattazione di una pratica ordinaria; 100 euro per la consegna. Erano gli stessi coniugi, che in varie conversazioni commentavano gli importi incassati dagli intermediari (500 euro) a fronte delle cifre irrisorie date a loro (100 euro). E non sono mancate lamentele quando qualcuno non ha corrisposto quanto sperato: come quando la donna, riferendosi ad un cliente, si lamenta che questi 2 anni prima avrebbe dato un prosciutto, e quell'anno neanche questo prosciutto. Dodici le persone raggiunte dalla misura cautelare: risultano tutte indagate, con specifici e distinti ruoli, per il reato di corruzione ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Non solo beni in natura per i favori elargiti: gli inquirenti hanno scoperto l'esistenza di un vero e proprio tariffario che prevedeva ad esempio 400 euro per una pratica di rilascio o rinnovo del permesso di'molto bloccata o complessa'; 200 euro per la trattazione di una pratica ordinaria; 100 euro per la consegna. Erano gli stessi coniugi, che in varie conversazioni commentavano gli importi incassati dagli intermediari (500 euro) a fronte delle cifre irrisorie date a loro (100 euro). E non sono mancate lamentele quando qualcuno non ha corrisposto quanto sperato: come quando la donna, riferendosi ad un cliente, si lamenta che questi 2 anni prima avrebbe dato un prosciutto, e quell'anno neanche questo prosciutto. Dodici le persone raggiunte dalla misura cautelare: risultano tutte indagate, con specifici e distinti ruoli, per il reato di corruzione ...

