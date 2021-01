Sofia Goggia: “Volevo vincere per regalare il campanaccio alla mia mucca, non credevo di riuscirci: ho beccato vento” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La bergamasca ha trionfato con pieno merito in classifica generale, ha messo il suo terzo sigillo stagionale nella velocità pura e ha allungato in testa alla classifica di specialità dove conduce con 140 punti di vantaggio sulla statunitense Breezy Johnson. La Campionessa Olimpica ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni della Rai: “A dire la verità ho avuto un po’ di emozioni varie. Durante tutta la discesa ho beccato tanto vento, avevo tutte le porte contro. Quando ho visto che ero davanti ero contenta, soprattutto in ottica classifica di specialità perché Suter era tanto indietro. Non avrei detto che avrei vinto, dopo l’interruzione forse il vento è un po’ calato e ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La bergamasca ha trionfato con pieno merito in classifica generale, ha messo il suo terzo sigillo stagionale nella velocità pura e ha allungato in testaclassifica di specialità dove conduce con 140 punti di vantaggio sulla statunitense Breezy Johnson. La Campionessa Olimpica ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni della Rai: “A dire la verità ho avuto un po’ di emozioni varie. Durante tutta la discesa hotanto, avevo tutte le porte contro. Quando ho visto che ero davanti ero contenta, soprattutto in ottica classifica di specialità perché Suter era tanto indietro. Non avrei detto che avrei vinto, dopo l’interruzione forse ilè un po’ calato e ...

