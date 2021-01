Sofia Goggia sfida il vento ed è prima Regina della discesa di Crans Montana (Di venerdì 22 gennaio 2021) La campionessa bergamasca guida la classifica provvisoria nelle gare di Coppa del mondo di discesa libera di Crans Montana in Svizzera. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La campionessa bergamasca guida la classifica provvisoria nelle gare di Coppa del mondo dilibera diin Svizzera.

