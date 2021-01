Smart working, i numeri della crescita: come sarà il futuro del lavoro? (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Nella prima parte del 2020 oltre il 14 per cento dei lavoratori del settore privato non agricolo ha svolto la prestazione lavorativa da remoto; un anno prima la percentuale era inferiore all’1,5 per cento.” E’ quanto rileva la nota “Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: i lavoratori del settore privato” curata da Domenico Depalo e Federico Giorgi, ricercatori Bankitalia, nella quale viene specificato che “le opinioni espresse sono personali e non riflettono necessariamente la posizione della Banca d’Italia”. L’incremento – si legge – “ha interessato soprattutto le donne, i lavoratori delle imprese di maggiori dimensioni e dei settori le cui mansioni più si prestano a essere svolte a distanza. Rispetto a chi non ha lavorato in Smart working, in media i dipendenti che hanno usufruito del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Nella prima parte del 2020 oltre il 14 per cento dei lavoratori del settore privato non agricolo ha svolto la prestazione lavorativa da remoto; un anno prima la percentuale era inferiore all’1,5 per cento.” E’ quanto rileva la nota “Ilda remoto in Italia durante la pandemia: i lavoratori del settore privato” curata da Domenico Depalo e Federico Giorgi, ricercatori Bankitalia, nella quale viene specificato che “le opinioni espresse sono personali e non riflettono necessariamente la posizioneBanca d’Italia”. L’incremento – si legge – “ha interessato soprattutto le donne, i lavoratori delle imprese di maggiori dimensioni e dei settori le cui mansioni più si prestano a essere svolte a distanza. Rispetto a chi non ha lavorato in, in media i dipendenti che hanno usufruito del ...

