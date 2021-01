Sliding doors – Cosa sarebbe cambiato se il Napoli e Milik si fossero accordati in estate (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla fine, il Napoli è riuscito a liberarsi di Arkadiusz Milik. Dopo giorni di trattativa col Marsiglia, le squadre hanno raggiunto un accordo su costo del cartellino (8 milioni), bonus (4) e percentuali sulla futura eventuale rivendita (20%). Eppure, il trasferimento poteva saltare a causa delle famose pendenze che intercorrevano tra Milik e il Napoli. Un milione di euro composto dalle multe per l’ammutinamento di 15 mesi fa e quella per aver violato l’accordo sui diritti d’immagine previsti dal suo contratto. Di nuovo. Perché questa Cosa si era già verificata a settembre quando il polacco era in procinto di passare alla Roma. Ben due mesi di contatti e mediazioni mandati in fumo per questioni vecchie e di dimensioni modeste rispetto ai volumi di denaro che si sarebbero mossi. La ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla fine, ilè riuscito a liberarsi di Arkadiusz. Dopo giorni di trattativa col Marsiglia, le squadre hanno raggiunto un accordo su costo del cartellino (8 milioni), bonus (4) e percentuali sulla futura eventuale rivendita (20%). Eppure, il trasferimento poteva saltare a causa delle famose pendenze che intercorrevano trae il. Un milione di euro composto dalle multe per l’ammutinamento di 15 mesi fa e quella per aver violato l’accordo sui diritti d’immagine previsti dal suo contratto. Di nuovo. Perché questasi era già verificata a settembre quando il polacco era in procinto di passare alla Roma. Ben due mesi di contatti e mediazioni mandati in fumo per questioni vecchie e di dimensioni modeste rispetto ai volumi di denaro che siro mossi. La ...

A confermare, tra le righe, l'ipotesi appena prospettata è Sky che - in questi istanti - ha annunciato l'ormai prossima ufficialità del trasferimento di Kevin Lasagna.

A confermare, tra le righe, l'ipotesi appena prospettata è Sky che - in questi istanti - ha annunciato l'ormai prossima ufficialità del trasferimento di Kevin Lasagna.