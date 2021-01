Siviglia – Cadice gara valida per la 20esima giornata di Liga (Di venerdì 22 gennaio 2021) , il fischio di inizio é sabato alle ore 16:15. Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza il Siviglia ha colto il successo con il risultato di 1-3. L’incontro si svolgerà allo stadio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Siviglia – Cadice: un risultato difficile? Il pronostico sembra a favore del Siviglia con i bookmakers che secondo me cantano una messa troppo semplificata. Quotano questo successo del Siviglia a 1.44 e sinceramente mi sembra azzardato. Il Siviglia, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 8 reti e ne ha subito 5. Il bilancio del Cadice é invece di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 6 subite. E’ vero che il Siviglia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) , il fischio di inizio é sabato alle ore 16:15. Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza ilha colto il successo con il risultato di 1-3. L’incontro si svolgerà allo stadio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.: un risultato difficile? Il pronostico sembra a favore delcon i bookmakers che secondo me cantano una messa troppo semplificata. Quotano questo successo dela 1.44 e sinceramente mi sembra azzardato. Il, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 8 reti e ne ha subito 5. Il bilancio delé invece di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 6 subite. E’ vero che il...

Liga: vittorie facili per le prime tre della classe?

Inizia questa sera la 20a giornata di campionato in Liga. La classifica parla chiaro con l’Atletico Madrid che detta legge da tempo e Real e Barca che inseguono. Più staccate, ma senza perdere le sper ...

