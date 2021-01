Sicilia verso il lockdown ma è polemica politica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Leggera inflessione della curva epidemica in Sicilia, ma per Nello Musumeci non si tratta di un dato significativo, e infatti ha fatto sapere che nel caso in cui i dati non dovessero migliorare sensibilmente, la Sicilia passerà a un lockdown severo come “quello della primavera“, ha specificato. “Siamo preoccupati il diritto alla vita è prioritario, e se il contagio non dovesse abbassarsi noi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera”. Il governatore è “molto allarmato perché i Siciliani non hanno capito la gravità del momento: basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini“. Ma tale valutazione è stata in ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Leggera inflessione della curva epidemica in, ma per Nello Musumeci non si tratta di un dato significativo, e infatti ha fatto sapere che nel caso in cui i dati non dovessero migliorare sensibilmente, lapasserà a unsevero come “quello della primavera“, ha specificato. “Siamo preoccupati il diritto alla vita è prioritario, e se il contagio non dovesse abbassarsi noi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad uncome quello della scorsa primavera”. Il governatore è “molto allarmato perché ini non hanno capito la gravità del momento: basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini“. Ma tale valutazione è stata in ...

