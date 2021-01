Si complica per il governo la ricerca di alleanze per allargare la maggioranza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con il secco no del M5s, tramonta la possibilità di coinvolgere l'Udc dopo l'iscrizione tra gli indagati del leader Cesa, in un'inchiesta sul crimine organizzato in Calabria. Il Pd insiste su una ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con il secco no del M5s, tramonta la possibilità di coinvolgere l'Udc dopo l'iscrizione tra gli indagati del leader Cesa, in un'inchiesta sul crimine organizzato in Calabria. Il Pd insiste su una ...

tancredipalmeri : Si complica per Paratici. Ha riferito date non veritiere, non ha riferito del contatto con le ministra De Micheli,… - LegaSalvini : +++++ GROSSI GUAI PER GIUSEPPI! L'UDC SI SFILA: 'RESTIAMO CON IL CENTRODESTRA', LA CACCIA AI RESPONSABILI SI COMPLI… - Laura98158758 : @leeveean Dayane è un orso e un orsacchiotto allo stesso tempo! Rosy voleva sicuramente fare un gesto carino per M… - isoh3I : se esistesse un premio per chi si complica di più la vita lo vincerei di certo - nicvaccani : RT @PietroSalvatori: La doppia angoscia di Conte: o Renzi o elezioni L'operazione responsabili non decolla. Il caso Cesa la complica ulter… -

Ultime Notizie dalla rete : complica per Governo, per Conte il rebus si complica Metro Weah a Gazzetta: “Tifavo Juve, bianconeri rivali del milan”

L'ex attaccante del Milan George Weah è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto: "Il rivale più complicato per il Milan in ottica ...

Il rebus del tampone per ora limita le donazioni del plasma iperimmune

Per essere ammessi al prelievo devono trascorrere ... è richiesto un periodo finestra e un tampone molecolare negativo. E questo complica le cose. Oltre a rimanere validi tutti i criteri ...

L'ex attaccante del Milan George Weah è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto: "Il rivale più complicato per il Milan in ottica ...Per essere ammessi al prelievo devono trascorrere ... è richiesto un periodo finestra e un tampone molecolare negativo. E questo complica le cose. Oltre a rimanere validi tutti i criteri ...