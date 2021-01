Short Track, Europei Gdansk 2021: ottimo esordio per gli atleti azzurri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella prima giornata degli Europei sul ghiaccio di Gdansk 2021 la Nazionale Italiana guidata dai tecnici Assen Pandov e Frederic Blackburn termina i turni di qualificazione fornendo una prestazione al di là di ogni più rosea aspettativa. In campo femminile Martina Valcepina, Cynthia Mascitto ed Arianna Sighel arrivano davanti su tutte le distanze, mentre la staffetta formata da Gloria Ioriatti, Elena Viviani, Mascitto e Sighel si è piazzato al secondo posto dietro la Francia avanzando al turno successivo. Nelle distanze individuali femminili Valcepina conquista il primo posto nella batteria dei 500, così come Sighel nei quarti di finale dei 1500 e Mascitto sia nella batteria dei 500 che dei 1000. In campo maschile, invece, Andrea Cassinelli è davanti su tutte e tre le distanze, mentre Yuri Confortola si qualifica ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella prima giornata deglisul ghiaccio dila Nazionale Italiana guidata dai tecnici Assen Pandov e Frederic Blackburn termina i turni di qualificazione fornendo una prestazione al di là di ogni più rosea aspettativa. In campo femminile Martina Valcepina, Cynthia Mascitto ed Arianna Sighel arrivano davanti su tutte le distanze, mentre la staffetta formata da Gloria Ioriatti, Elena Viviani, Mascitto e Sighel si è piazzato al secondo posto dietro la Francia avanzando al turno successivo. Nelle distanze individuali femminili Valcepina conquista il primo posto nella batteria dei 500, così come Sighel nei quarti di finale dei 1500 e Mascitto sia nella batteria dei 500 che dei 1000. In campo maschile, invece, Andrea Cassinelli è davanti su tutte e tre le distanze, mentre Yuri Confortola si qualifica ...

sportface2016 : #ShortTrack, Europei #Gdansk 2021: ottimo esordio per gli atleti azzurri - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Cassinelli e Confortola in semifinale nei 1500 metri a Danzica. Ora le he… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Valcepina convincente nei 500 1000 e 1500 metri. Azzurre in semifinale ne… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 gennaio: convincente avvio azzurro nello short track e nello snowboardcross -… - unionemusicale : Con SUPER(Q)ARCHI torna ?????????? ??????????. ???????????????????????? ?????? ?????????? ???? ???????????????? ???????????? ???? gennaio ?????? ???? su >> -