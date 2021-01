Shoah | 8mila spartiti e ' violino di Auschwitz' | a Barletta la Cittadella della musica dei lager

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Labitalia) - Non finiscono di stupirci le molte vite e le molte straordinarie storie personali che stanno dietro all'immane tragedia. Per esempio, che nei campi di concentramento i nazisti avessero organizzato orchestrine per intrattenimento o che gli stessi internati riuscissero in modo avventuroso e a rischiovita a continuare a suonare, è cosa nota. Ma meno noti sono i volti, i nomi, le storie di questi musicisti, molti dei quali morirono proprio ado Dachau. A dare voce a queste storie ci ha pensato il Maestro e compositore, Francesco Lotoro di, docente al Conservatorio di Bari. Con un lavoro testardo e certosino (e senza nessun aiuto neanche dai "magnati ebrei", come dice lui stesso), Lotoro dal 1989 raccoglie e seleziona musiche e ...