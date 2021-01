Sharon Stone e "il presidente Bin Laden": l'attrice commenta la gaffe del giornalista italiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sharon Stone ha commentato su Twitter la gaffe del giornalista italiano Marco Mazbelinovich che aveva definito Joe Biden 'Il presidente eletto Bin Laden'. Le gaffe dei giornalisti italiani conquistano Hollywood: Sharon Stone ha commentato divertita la "papera" del giornalista Marco Mazbelinovich, che in un servizio del Tg2 aveva confuso Joe Biden con Bin Laden. Cose che possono capitare. La gaffe risale a qualche settimana fa, poco dopo l'elezione di Joe Biden: il giornalista Marco Mazbelinovich è al TG2 e spiega: "Ora negli Stati Uniti. Il presidente eletto Bin Laiden sfida.... scusate! Biden, si fa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)hato su Twitter ladelMarco Mazbelinovich che aveva definito Joe Biden 'Ileletto Bin'. Ledei giornalisti italiani conquistano Hollywood:hato divertita la "papera" delMarco Mazbelinovich, che in un servizio del Tg2 aveva confuso Joe Biden con Bin. Cose che possono capitare. Larisale a qualche settimana fa, poco dopo l'elezione di Joe Biden: ilMarco Mazbelinovich è al TG2 e spiega: "Ora negli Stati Uniti. Ileletto Bin Laiden sfida.... scusate! Biden, si fa ...

VivInterNews : Sharon Stone ha vinto tutto. ?? #Berniememes - lovesfiIms : RT @CDCHistory: Robert De Niro and Sharon Stone in scene from 'Casino' 1995 - UrbimanoOrbi : @La7tv @OttoemezzoTW @KelleddaMurgia @SenatoreMonti UN UOMO...UN MITO! Pippo Baudo, l'uomo che disse di 'NO', a Sha… - swingovercreek : SHARON STONE CHE COMMENTA GIORNALISTI OUT OF CONTEXT STO VOLANDO - insilencexx : SHARON STONE CHE COMMENTA GIORNALISTI OUT OF CONTEXT MI PISCIO SOTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone «Il presidente eletto "Bin Laiden"», lo scivolone del Tg2 e la sorpresa di Sharon Stone La Sicilia Sharon Stone commenta la gaffe di un giornalista italiano (VIDEO)

Sharon Stone commenta la gaffe di un giornalista italiano che ha sbagliato a pronunciare il nome del nuovo presidente americano (VIDEO) ...

Da Demi Moore a Sharon Stone e Mark Hamill, tutti pazzi per Bernie Sanders: guarda i meme più divertenti

Braccia e gambe incrociate, infreddolito e seduto sulla sua sedia pieghevole, con il giaccone pesante e i guanti da montagna Bernie Sanders non è certo passato inosservato durante l’inauguration Day d ...

Sharon Stone commenta la gaffe di un giornalista italiano che ha sbagliato a pronunciare il nome del nuovo presidente americano (VIDEO) ...Braccia e gambe incrociate, infreddolito e seduto sulla sua sedia pieghevole, con il giaccone pesante e i guanti da montagna Bernie Sanders non è certo passato inosservato durante l’inauguration Day d ...