Sex and the City: Bernie Sanders sostituisce Samantha nell'esilarante meme (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche Sarah Jessica Parker, storica protagonista di Sex and the City, si è aggiunta alle numerose celebrità che hanno condiviso meme in cui appare Bernie Sanders, in questo caso al posto di Kim Cattrall. Sarah Jessica Parker ha condiviso sui social un meme a tema Sex and the City, nel quale si vede Bernie Sanders seduto al fianco di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes. Il 20 gennaio si è tenuto l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, evento che è stato seguito in diretta da milioni di persone nel mondo. Tra giuramenti ed esibizioni musicali, l'attenzione generale è stata calamitata da ex presidenti e first ladies, nonché da celebrità che hanno reso omaggio al nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Tra le numerose persone ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche Sarah Jessica Parker, storica protagonista di Sex and the, si è aggiunta alle numerose celebrità che hanno condivisoin cui appare, in questo caso al posto di Kim Cattrall. Sarah Jessica Parker ha condiviso sui social una tema Sex and the, nel quale si vedeseduto al fianco di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes. Il 20 gennaio si è tenuto l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, evento che è stato seguito in diretta da milioni di persone nel mondo. Tra giuramenti ed esibizioni musicali, l'attenzione generale è stata calamitata da ex presidenti e first ladies, nonché da celebrità che hanno reso omaggio al nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Tra le numerose persone ...

Torna Sex and The City (senza Samantha). 30 milioni di dollari per le attrici

Sex and the City: Bernie Sanders sostituisce Samantha nell'esilarante meme

