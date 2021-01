Servizi segreti, Conte nomina i nuovi vicedirettori delle agenzie di intelligence. Massagli e Della Volpe all’Aise. De Donno all’Aisi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte ha nominato oggi i vicedirettori delle agenzie di intelligence. all’Aise, l’agenzie che si occupa di sicurezza all’estero diretta da Giovanni Caravelli, vanno l’ammiraglio Carlo Massagli (nella foto con il premier), attuale consigliere militare di Palazzo Chigi, e il generale Della Guardia di Finanza, Luigi Della Volpe. Il generale dei Carabinieri, Carlo De Donno, è stato nominato, invece, vicedirettore dell’Aisi, l’agenzia per la sicurezza interna presieduta dal prefetto Mario Parente. Il decreto di nomina è stato firmato dal premier nel pomeriggio di oggi dopo la nomina, arrivata ieri, del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il premier Giuseppehato oggi idi, l’che si occupa di sicurezza all’estero diretta da Giovanni Caravelli, vanno l’ammiraglio Carlo(nella foto con il premier), attuale consigliere militare di Palazzo Chigi, e il generaleGuardia di Finanza, Luigi. Il generale dei Carabinieri, Carlo De, è statoto, invece, vicedirettore dell’Aisi, l’agenzia per la sicurezza interna presieduta dal prefetto Mario Parente. Il decreto diè stato firmato dal premier nel pomeriggio di oggi dopo la, arrivata ieri, del ...

borghi_claudio : La scelta di chi si occuperà dei servizi segreti fa ben capire come funzionava davvero nel governo gialloverde e ch… - borghi_claudio : Per gli affezionati lettori di 'io sono il potere' non sarà sfuggito che lasciare la delega ai servizi segreti a un… - vitocrimi : Buon lavoro a Pietro Benassi, nominato dal Presidente @GiuseppeConteIT autorità delegata del Governo ai servizi seg… - giusa_rosi : È impensabile che Conte abbia mollato la delega sui Servizi Segreti per indebolire il gruppo dei renziani Decisione… - Simo07827689 : RT @Patty66509580: Servizi segreti, Conte nomina tre vicedirettori: Della Volpe e Massagli all’Aise, De Donno all’Aisi -