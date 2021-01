Serie B, dove vedere in tv le gare della 19^ giornata. Empoli a Lecce per il titolo di campione d’inverno (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Serie BKT arriva al giro di boa con la 19a giornata di campionato che assegnerà il titolo di campione d’inverno. In vantaggio l’Empoli, capolista a quota 37 punti, 4 in più del Cittadella che però ha una gara da recuperare e potenzialmente potrebbe trovarsi, in caso di vittoria nel recupero col ChievoVerona, a -1. I toscani sono chiamati al big match del Via del Mare contro il Lecce, i granata invece disputeranno il derby veneto al Penzo contro il Venezia. Altro derby in Lombardia con Brescia-Monza. Trasferta a Cremona per la SPAL, dopo 3 k.o. di fila cerca riscatto la Salernitana che ospiterà il Pescara. Ad aprire il turno l’anticipo tra Virtus Entella e Pisa, mentre per l’Ascoli impegno casalingo contro il ChievoVerona. Cerca la prima vittoria ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) LaBKT arriva al giro di boa con la 19adi campionato che assegnerà ildi. In vantaggio l’, capolista a quota 37 punti, 4 in più del Cittache però ha una gara da recuperare e potenzialmente potrebbe trovarsi, in caso di vittoria nel recupero col ChievoVerona, a -1. I toscani sono chiamati al big match del Via del Mare contro il, i granata invece disputeranno il derby veneto al Penzo contro il Venezia. Altro derby in Lombardia con Brescia-Monza. Trasferta a Cremona per la SPAL, dopo 3 k.o. di fila cerca riscatto la Salernitana che ospiterà il Pescara. Ad aprire il turno l’anticipo tra Virtus Entella e Pisa, mentre per l’Ascoli impegno casalingo contro il ChievoVerona. Cerca la prima vittoria ...

