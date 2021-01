Serie A | Napoli | Gattuso ritrova Victor Osimhen | l’attaccante nigeriano guarito dal Covid

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il conto alla rovescia diè finalmente terminato.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ssc/status/1352659355901054988"L'attaccantedelè negativo al tampone da19 e da domani (sabato 23 gennaio) dovrebbe tornare a disposizione di mister Rino. Il centravanti azzurro lo scorso dicembre era stato contagiato dal virus a causa dopo aver partecipato ad una festa, adesso potrà riscattarsi in questo girone di ritorno.

