Serie A miglior campionato al mondo secondo l’IFFHS

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) IFFHS Best League 2020 – LaA è ilnazionale aldel 2020l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS). Il massimoitaliano torna in vetta a questa speciale classifica dopo 14 anni, l’ultima volta era stata infatti l’anno della vittoria dei Mondiali da parte degli Azzurri, il L'articolo