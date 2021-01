Serie A | Lotito ha tentato di sabotare Dal Pino | il retroscena

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021)avrebbe provato ala rielezione di Dal: ecco cosa ha fatto il presidente della Lazio nella riunione di Lega Nella giornata di ieri, nel corso della riunione di Lega, è stato rieletto Paolo Dal: il presidente si è riservato due settimane di tempo per decidere se accettare o meno la carica. Come spiega Tuttosport, un gruppo di presidenti capeggiato daavrebbe provato ad ostacolarlo, arrivando a 10 schede bianche nella prima tornata di voti. Nella seconda votazione, Delè stato eletto col minimo indispensabile di voti: 14. Proprio il presidente biancoceleste avrebbe incentivato le schede bianche: il motivo è la sua contrarietà all’ingresso dei fondi Cvc, Advent e Fsi in Lega. Leggi su Calcionews24.com