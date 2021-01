Serie A | assemblea di Lega fissata mercoledì 27 gennaio | si deciderà sui fondi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) LaA ha deciso di convocare l’in videoconferenza per il prossimo27alle ore 11:30. All’ordine del giorno ci saranno diversi temi, tra i quali “l’approvazione del ‘Term Sheet’ con il Consorzio Cvc-Advent-Fsi e delibere conseguenti” e il “correttivo per la quota abbonamenti e biglietti per la stagione 2020-21”. SportFace.

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Monica Colombo, giornalista de Il Corriere Della Sera: "Ieri sembrava scontato una preferenza per Dal Pino e, invece, non è s ...