Sergio Muniz papà per la prima volta | la tenera foto col figlio su Instagram

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Con delle profonde parole del Premio Nobel per la Letteratura 1998 José Saramango, accompagnate da due dolcissime immagini,ha annunciato la nascita di Yari,che l’ex modello e attore avuto con la compagna Morena, insegnante di Yoga. Un’immagine in bianco e nero in cui si vede la manina del piccolo che stringe il dito mignolo del, unache esprime tutto l’amore e l’emozione di diventare genitore. Scorrendo, poi, si può vedere un altro scatto in cui viene annunciata la nascita del bimbo, con una corona in legno impreziosita da un nastro, da un piccolo orsacchiotto di peluche e da un lungo testo in cui, tra le altre cose, si legge: “È nato Yari”. Tra gli ultimi protagonisti di Tale e Quale Show,ha svelato che sarebbe diventato...