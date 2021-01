Sei italiani su dieci hanno ancora dei dubbi sul vaccino anti-Covid

Leggi su agi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Gran parte della popolazione italiana mostra qualche forma di esitazione rispetto alla possibilità di vaccinarsi contro-19. Uno studio dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista Social Science & Medicine, su 2.267 partecip(69,9 per cento femmine, età media 38,1 anni) il 40 per cento ha intenzione di accettare uncontro il-19 senza alcuna esitazione, mentre il 60 per cento ha un grado di esitazione variabile (da 1 a 100). I dati sono stati raccolti in tre periodi, corrispondenti alle diverse fasi dell'emergenza in Italia: prima del lockdown 28 febbraio - 8 marzo; durante il lockdown, cioè 9 marzo - 9 maggio, e dopo il primo lockdown nazionale, 10 maggio - 28 giugno 2020. "I vaccini contro il-19 sono fondamentali per fronteggiare l'emergenza sanitaria, ...