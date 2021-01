“Secondo lei meglio proseguire con il governo Conte o meglio andare subito alle urne?” L’Italia si spacca (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Secondo lei meglio proseguire con il governo Conte o meglio andare subito alle urne?”. E’ il ‘domandone’, visto l’attuale Contesto, che attraverso un sondaggio, Emg-Different/Adnkronos che è stato rivolto ad un campione rappresentativo della popolazione, tanto per ‘saggiare’ gli umori. Del resto, è un interrogativo che seppure per un attimo, è balenato in testa a ciascuno di noi. Ebbene, tolto uno sparuto 2% che non ha saputo cosa rispondere, il resto è perfettamente diviso a metà, con il 49% degli intervistati che si è professato favorevole ad andare alle urne. Sondaggio: da Fratelli d’Italia, ancor più che dalla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021) “leicon il?”. E’ il ‘domandone’, visto l’attualesto, che attraverso un sondaggio, Emg-Different/Adnkronos che è stato rivolto ad un campione rappresentativo della popolazione, tanto per ‘saggiare’ gli umori. Del resto, è un interrogativo che seppure per un attimo, è balenato in testa a ciascuno di noi. Ebbene, tolto uno sparuto 2% che non ha saputo cosa rispondere, il resto è perfettamente diviso a metà, con il 49% degli intervistati che si è professato favorevole ad. Sondaggio: da Fratelli d’Italia, ancor più che dalla ...

